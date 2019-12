Lisboa acolheu de 29 de novembro a 1 de dezembro a convenção internacional de tatuagem, na Sala Tejo do Altice Arena, em Lisboa

O ‘Lisbon Tattoo Rock Fest 2019’ contou com mais de 300 tatuadores de todo o mundo e a música também marcou presença nos três dias do evento, com Fast Eddie Nelson e Go Baby Go no dia 29 de novembro, Madball e Carnivore A.D. no dia 30 de novembro, e Pink Pussycats From Hell e Ugly Kid Joe que atuam hoje.