“O incentivo à autonomia dos trabalhadores foi a principal prática de gestão de recursos humanos em 2022, levada a cabo por 45,5% das sociedades respondentes”, refere a informação hoje divulgada pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) com base nos resultados do inquérito às práticas de gestão observadas no ano passado e que atualizam os obtidos no anterior inquérito deste género, que versou sobre 2016.

Estes 45,5% traduzem uma subida de 10,4 pontos percentuais face ao verificado no inquérito anterior, com o estudo a mostrar que a seguir a este incentivo aos trabalhadores, a aposta na contratação de quadros especialistas surge como a prática de gestão mais referenciada pelas empresas que responderam ao inquérito.

O inquérito mostra, por outro lado, que no ano passado, 38,6% dos trabalhadores com funções de gestão não teve qualquer promoção, enquanto entre os que não têm funções de gestão houve 33,9% as que não foram promovidas.

Em ambos os casos, o universo de não promovidos recuou face a 2016, ano em que esta situação abrangeu 51,3% e 44,3% dos trabalhadores, respetivamente.

Este inquérito insere-se num conjunto de operações estatísticas que visam disponibilizar informação sobre fatores que, apesar de não terem uma tradução monetária explicita na contabilidade das empresas, acabam por condicionar a sua competitividade, tendo os resultados agora divulgados sido apurados com base em 3.254 respostas válidas.