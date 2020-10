Segundo a Cruz Vermelha, a primeira das embarcações foi descoberta pelas 03:00, em Altea, tendo a bordo 12 homens, entre eles dois que disseram ter 17 anos.

Às 05:30 foi intercetada em Calpe a segunda embarcação, com três mulheres, um bebé e seis rapazes, enquanto que pelas 06:15 foi localizada a terceira, em Arenales del Sol, no limite do município de Elche, com 18 pessoas a bordo.

A quarta e última embarcação foi avistada em El Campello, pelas 08:34, com dez pessoas sem documentos, acrescentou a Cruz Vermelha.

Todos eles foram transportados para o porto de Alicante para serem submetidos a exames médicos e para fazer o teste de despistagem da covid-19.