Em risco elevado de incêndio, encontram-se os concelhos de Loulé (Faro), Almodôvar e Mértola (Beja) e Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda).

Todo o restante país está em risco moderado e, principalmente, reduzido, de ter um incêndio.

São cinco os níveis de risco de incêndio determinado pelo IPMA, que vão de reduzido a máximo, sendo o elevado o terceiro nível mais grave.

Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Para o dia de hoje o IPMA prevê chuva fraca até ao final da manhã e uma pequena descida de temperatura, em especial da máxima.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 29º, em Beja, Santarém e arquipélago da Madeira, e os 21º, na Guarda e em Viseu, ao passo que as mínimas vão variar entre os 12º na Guarda, e 24º, no Funchal.

Quase todo o país em risco "muito elevado" de exposição aos raios UV

Treze distritos do país e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores estão hoje em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), avisa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As zonas do país que apresentam maior risco de exposição à radiação UV são o distrito da Guarda e a ilha do Porto Santo, classificados com nível 10 de risco, o segundo mais gravoso numa escala que vai de 1 a 11, sendo este último considerado "risco extremo".