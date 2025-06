"O Comando Territorial de Coimbra, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Lousã e do Posto Territorial de Oliveira do Hospital, e a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), através do Núcleo de Fiscalização Territorial e Imigração, no dia 5 de junho, deram cumprimento a um mandado de detenção e condução a tribunal e detiveram mais três pessoas, com idades compreendidas entre os 30 e os 41 anos, no concelho de Oliveira do Hospital", informa a GNR.

Segundo esta força policial, "a operação teve origem no cumprimento de um mandado de detenção e condução a tribunal de um indivíduo residente em Oliveira do Hospital, emitido pelo Tribunal Judicial de Seia. Durante a diligência, os militares da Guarda procederam a uma ação de fiscalização a outros cidadãos residentes no mesmo local, tendo sido possível detetar e deter dois homens, de 30 e 41 anos, e uma mulher de 34 anos, por permanência ilegal em território nacional, por se encontrarem indocumentados".

"Na sequência das diligências, e após contacto com a Polícia Judiciária, apurou-se ainda que a mulher se encontrava em situação de incumprimento de uma NAV [Nota de Áreas de Valor], motivo pelo qual foi igualmente detida por permanência ilegal em território nacional e incumprimento da referida notificação", é ainda explicado.

Os três detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Oliveira do Hospital e o indivíduo detido por cumprimento de mandado de condução foi conduzido ao Tribunal Judicial de Seia.