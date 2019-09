O representante legal de Dick Bruna - o autor morreu em 2017 - contou à Lusa que soube da existência do livro em 2018 e iniciou diligências para o retirar do mercado português, culminando agora na queixa que deu origem a um processo-crime por "usurpação de direitos de autor", que decorre no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Questionado pela Lusa sobre se a queixa foi apresentada estritamente por razões legais - por não ter sido dada autorização de uso de imagem - ou se foi por questões de ofensa moral, o representante da Mercis bv repetiu que é "um caso de violação de direitos de autor".

No entanto, acrescentou que a circulação do livro "está a prejudicar a imagem" associada à obra e a Dick Bruna. "Há pessoas que pensam mesmo que estamos envolvidos no livro, porque se assemelha aos originais, tem a mesma imagem. Gostaríamos mesmo que ficasse claro que não estamos envolvidos e queremos manter distância disto o mais possível".

Antes de formalizar a queixa, a Mercis bv conseguiu "obter alguns livros das livrarias". "Achámos que o assunto tinha ficado arrumado, mas aparentemente o caso era maior do que pensávamos. E cresceu para uma coisa nas redes sociais, chegou ao Brasil, causou uma discussão desagradável e até política".

Isto porque imagens do livro circularam nas redes sociais e foram utilizadas no Brasil em notícias, que se revelaram falsas, de que a obra teria sido apresentada na Bienal do Livro do Rio de Janeiro.

Certo é que, por causa da queixa apresentada nas autoridades portuguesas, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, na terça-feira, um exemplar do livro que existia na biblioteca dos Olivais, em Lisboa.

Fonte oficial da ASAE explicou à Lusa que indicou que o livro foi apreendido "para preservação de prova", "no seguimento de uma queixa e no âmbito de um processo-crime por usurpação de direitos de autor", que decorre no DIAP de Lisboa.

Afirmando desconhecer quem fez e editou "As gémeas marotas", o representante legal de Dick Bruna escusou-se a adiantar que compensação é exigida e quer que a obra não seja distribuída nas livrarias.

"Não podemos retirar o que já foi vendido, mas queremos garantir que isto não seja distribuído e que as pessoas que fizeram o livro não façam mais impressões e vendam mais cópias. Quanto mais falarmos sobre isto, mais as pessoas ficarão interessadas nele. Não estamos satisfeitos com isso", disse.