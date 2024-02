“Acho que é uma declaração infeliz de Macron, numa altura em que aquilo que se exige é o que está à vista de toda a gente: acabar com a guerra. Uma guerra que nunca devia ter começado. E a melhor forma de contribuirmos para aliviar as mortes e a destruição, em particular dos jovens ucranianos, não é mandar jovens dos vários exércitos do mundo para aquela guerra que nunca devia ter começado”, observou.

Em declarações aos jornalistas antes de um jantar-comício da CDU (Coligação Democrática Unitária, que junta PCP e PEV), em Almada, o líder comunista mostrou-se, por outro lado, satisfeito que essa possibilidade tenha entretanto sido afastada por diversos países.

“Isso foi uma coisa rechaçada por um conjunto de líderes europeus, inclusive pelo primeiro-ministro português — e bem. Não me parece que seja uma alternativa adequada, bem pelo contrário. Pergunte aos pais e às mães deste país se querem ver os seus filhos irem para uma guerra que nunca devia ter começado e que aquilo que se coloca agora é abrir caminhos para a paz negociada, que é aquilo que é fundamental se pôr neste momento”, adiantou.