A PSP recebeu, na segunda-feira, uma denúncia de ofensas à integridade física, que terão ocorrido pelas 22:00, na avenida Emídio Navarro, perto do Parque Verde, com a vítima a dizer que foi agredida por três homens, com cerca de 40 anos, disse hoje o Comando da PSP de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

De acordo com a nota, o jovem disse que o ataque terá tido motivações transfóbicas.

A informação explica ainda que a vítima teve necessidade de "tratamento hospitalar e que foi notificada para comparecer no Instituto de Medicina Legal com o propósito de ser submetida a exames forenses".

"Estamos empenhados no sentido de identificar os suspeitos do crime", acrescenta o Comando da PSP de Coimbra.

Em declarações à Lusa, a vítima, Gonçalo Rafael (a fazer o processo de transição de rapariga para rapaz no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra), referiu que as ameaças e injúrias começaram na rede social Instagram, assim que assumiu o processo de mudança de sexo.