Os futebolistas internacionais portugueses Raphael Guerreiro e Gelson Martins foram hoje fazer exames às mialgias que os impediram de treinar normalmente com a equipa, que está a disputar o Mundial2018.

Segundo informou a federação, os dois atletas foram a uma clínica realizar exames face às dores musculares que os impediram de evoluir junto com os seus companheiros.

O lateral esquerdo, que tem sido sempre titular, trabalhou à parte, com o fisioterapeuta António Gaspar, enquanto Gelson, ainda com escassa utilização por Fernando Santos (substituiu Bernardo Silva aos 59 minutos no triunfo 1-0 frente a Marrocos), ficou no ginásio.

Portugal e Uruguai defrontam-se sábado às 21:00, 19:00 em Lisboa, em Sochi, para decidir um lugar nos quartos de final.