O monarca marcou presença no XV Encontro COTEC Europa, sob o tema ‘A Cultura ao Encontro da Inovação’, que decorreu no Theatro Circo, em Braga, e no qual também estiveram o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente italiano, Sergio Mattarella.

“Cultura de inovação também acontece quando se utiliza para prevenir e contrapor às ameaças como as que nestes tempos convulsos se encontram tão perto. E, neste contexto de cultura, de inovação, de cooperação europeia, que sirva também para recordar o povo ucraniano, que está a sofrer uma terrível agressão e não podemos deixar de pensar no sofrimento destes dias”, declarou Filipe VI, no seu discurso, perante centenas de empresários dos três países.

“Ao fazê-lo, apelamos aos nossos princípios: à paz, à cooperação, ao respeito, ao respeito pelos direitos humanos e ao desejo de um acordo pacífico das diferenças”, apelou o monarca espanhol.

Segundo Filipe VI, “inovar implica que as coisas podem sempre melhorar”.

“Depende de todos que assim seja. Agora, mais do que nunca, é importante recordar que a fragilidade e a incerteza não vão desaparecer facilmente das nossas sociedades. Não se pode dar nada por garantido, por seguro. Tudo o que se conseguiu pode estar em risco, se não continuarmos a trabalhar na sua defensa e proteção”, defendeu o Rei de Espanha.

O Presidente da República de Itália, Sergio Mattarella, afirmou, por seu lado, que estes encontros permitem a troca de opiniões sobre temas de interesse comum aos três países, lembrando igualmente a situação vivida na Ucrânia.

“O contexto internacional mudou profundamente e não podemos prescindir das nossas opiniões acerca da agressão injustificada, criada pela Federação Russa na Ucrânia: a devastação de lugares no coração da Europa, [as] vidas destruídas, o atentado à liberdade e à independência de um país, pensávamos pertencer a um passado remoto. Estamos com o povo ucraniano”, disse o chefe de estado italiano.

O XV Encontro COTEC Europa decorreu na manhã de hoje no Theatro Circo, em Braga, e contou com a presença de centenas de empresários, sobretudo pequenos e médios empresários dos três países.

Entre os oradores deste XV Encontro COTEC Europa, além dos dirigentes da COTEC de Portugal, Espanha e Itália, estiveram vários líderes de Indústrias Criativas e Culturais de Portugal, de Espanha e de Itália.

Em Portugal, a COTEC engloba empresas multinacionais, grandes grupos nacionais e Pequenas e Médias Empresas, em vários setores de atividade.