O relatório referiu que, provavelmente, a perda de uma grande número de jovens oficiais profissionais exacerbará os problemas na modernização do comando militar russo.

Os Grupos Táticos de Batalhão (GTB) que estão a ser reconstituídos na Ucrânia a partir dos sobreviventes de várias unidades provavelmente serão menos eficazes devido às baixas, sublinhou o documento.

Com vários relatos de motins entre as forças russas na Ucrânia, a falta de comandantes provavelmente resultará num maior declínio na moral e falta de disciplina, de acordo com as informações britânicas.