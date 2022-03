O Ministério da Defesa britânico considerou hoje que as forças russas estão a enfrentar problemas para superar os "desafios" que um país como a Ucrânia apresenta, no sentido de realizar avanços no terreno.

Numa nota divulgada através da rede social Twitter, o Ministério da Defesa do Reino Unido indica que o avanço da Rússia na Ucrânia está "bloqueado" pela falta de capacidade de manobra, facto que foi aproveitado pelas forças ucranianas. "As forças russas estão a ter problemas para superar os desafios que o tipo de terreno ucraniano representa", acrescenta o ministério. "As forças russas continuam em grande parte na rede de estradas ucranianas e demonstraram reticências para manobrar fora das estradas", refere a nota, adiantando que "a destruição de pontes, pelas forças ucranianas, desempenhou também um papel 'chave' para travar o avanço da Rússia". Para o Ministério da Defesa britânico, "o fracasso da Rússia em ganhar o controlo do espaço aéreo limitou drasticamente a capacidade para empregar de forma efetiva as manobras áreas, limitando ainda mais as opções". "As táticas das forças armadas ucranianas exploraram, de forma eficaz a falta de capacidade de manobra da Rússia, frustrando o avanço russo e infligindo fortes perdas nas forças invasoras", considera ainda. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram