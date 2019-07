“E ainda algo que não sabemos o que é e que se chama análise da vida pregressa do candidato, a cargo da Agência Nacional de Informação. Isso, para nós, é censura, é uma agressão à comunidade e à autonomia da universidade”, acusou o reitor.

Outra vertente da ação de Jair Bolsonaro e do ministro da Educação do Brasil, Abraham Weintraub “são os bloqueios orçamentais”, disse Rui Vicente Oppermann, referindo-se à Emenda Constitucional 95 que somada ao “decreto do contingenciamento de 30% do orçamento”, significa “para a maior parte das universidades brasileiras que a partir de setembro não haverá recursos para custear o quotidiano”.

“Este ataque à educação superior pública do Brasil tem várias motivações: a ideológica, no falso pressuposto que no Brasil as universidades são recintos de comunistas, anarquistas, drogados, uma balbúrdia, termo usado pelo ministro da Educação”, disse Oppermann, apontando também o dedo “à priorização do ensino superior privado de natureza mercantil”.

Frisando ser o Brasil “um dos únicos países do mundo que permite o ensino mercantil superior”, um “legado de Fernando Henrique Cardoso, que não foi modificado nem pelo presidente Lula [da Silva] nem pela Dilma [Rousseff]”, disse estar “agora a ser apontado como uma maneira eficaz de prover educação superior para um número cada vez maior de pessoas”.

“Existe uma crescente presença de fundos de investimento, que atuam na bolsa de valores, como proprietários de universidades, e cujo objetivo é o lucro” denunciou o reitor, considerando que tal “não se coaduna com o ensino”.

Ouvido pela Lusa, o presidente do Conselho Universitário Ibero-Americano, Felix Garcia, afirmou “não ter uma posição institucional sobre essa questão”, assumindo, contudo, estar “inquieto” relativamente “à denúncia de que está a ser afetada a autonomia universitária e o direito à liberdade de ensino”.