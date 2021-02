Em entrevista à agência Lusa, a responsável da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defendeu que as empresas “vão trabalhando, porque precisam de trabalhar”, mas quando chegam ao final do mês percebem que “a rentabilidade das vendas é praticamente nula no que diz respeito ao ‘take away’ e ao ‘delivery’ [entregas ao domicílio]”.

“No que diz respeito ao ‘delivery’ e às comissões, que são elevadíssimas e que acabam por não tornar os negócios rentáveis, não é a salvação para nenhuma empresa, mas acabam por ir faturando alguma coisa, para manter os trabalhadores e a rotina de trabalho, para a operação não parar totalmente” afirmou Ana Jacinto.

A secretária-geral da AHRESP disse que, à exceção de empresas que já tinham como ramo de atividade básica o ‘take away’ ou as entregas ao domicílio (‘delivery’) antes da pandemia, as que aproveitaram estas modalidades para fazer face às restrições impostas para conter a covid-19 “enfrentam várias dificuldades”.

“A primeira é não conhecerem bem essas modalidades quando contratam com as plataformas [de entregas ao domicílio], contratam com o desconhecido, porque a verdade é que, independentemente de o Governo ter intervindo nesta matéria, como sabemos – e bem, porque limitou a comissão – a comissão ainda é elevada, nós estamos a falar de 20%”, explicou.

“Muitos destes negócios não têm margem sequer de 20% para pagar 20% a uma plataforma e, portanto, logo à partida isto é um fracasso”, referiu, apontando que, apesar de ser “alguma coisa que cai na caixa registadora”, trata-se de um valor “extremamente residual e muito insuficiente para a maioria”.

Ana Jacinto considerou, ainda, que a proibição de venda de bebidas em ‘take away’ é um fator prejudicial ao negócio dos restaurantes, uma vez que leva os consumidores a dirigirem-se a espaços onde podem comprar a comida e a bebida juntas.

Para a AHRESP, a restauração está neste momento dependente da “capacidade que o Governo tenha de, efetivamente injetar dinheiro nas empresas”, para que consigam resistir até ao momento da retoma.

“Nós não temos dúvidas que isso vai acontecer [a retoma da procura] e, se calhar, até com uma intensidade quiçá maior até do que aquela que nós já tivemos no passado. Agora, que empresas é que ficam cá para responder a essa procura?”, questionou Ana Jacinto.

Assim, para a AHRESP é prioritário fazer com que o dinheiro chegue às empresas. “Depois logo veremos que caminhos é que temos de percorrer, como é que vamos percorrer os caminhos, mas agora não podemos criar entraves ao dinheiro entrar nas empresas”, sublinhou.

Falta equilíbrio entre medidas sanitárias e económicas

A secretária-geral da AHRESP considerou que não se está a conseguir um equilíbrio “necessário e desejável” entre as medidas sanitárias e as económicas e que os apoios à restauração e hotelaria aparecem de forma “tardia” e “muito complexa”.

“Nós não estamos a conseguir fazer um equilíbrio que é necessário e desejável entre as medidas sanitárias e as medidas económicas, tão simples quanto isto”, considerou a secretária-geral.

Ana Jacinto considerou que os apoios às empresas da restauração e do alojamento turístico “aparecem de forma tardia” e “de forma muito complexa”, tendo em conta um tecido empresarial composto, em grande parte, por microempresas.

“As empresas têm tido muita dificuldade em perceber a que tipo de apoios podem recorrer, como é que podem recorrer, se são elegíveis ou se não são elegíveis”, salientou a responsável da associação, destacando “dois grandes problemas”, que são a “insuficiência dos apoios” aliada à “complexidade” dos processos.

Ana Jacinto apontou que as medidas de apoio, além de demorarem “muito tempo a ser estruturadas e disponibilizadas”, quando ficam prontas “são tantos os entraves” que acabam por deixar de parte “a maior parte dos empresários”.

Relativamente ao tempo que as empresas demoram a receber os apoios, a AHRESP disse que, no caso do ‘lay-off’ simplificado e dos apoios do Turismo de Portugal, os pagamentos têm estado a ser feitos com “alguma celeridade”, porém, o mesmo não acontece com outros programas.

“Tenho situações de empresas, por exemplo, que recorreram ao incentivo extraordinário na modalidade dos dois salários e ainda não receberam a segunda prestação. E estamos a falar de um apoio do ano passado”, explicou a secretária-geral da AHRESP.

“Entretanto têm os salários que têm de ser pagos aos colaboradores, têm esse custo que tem de ser pago, tudo tem de ser pago, mas, no momento certo, os apoios não vêm com a celeridade que deviam vir”, sublinhou, enfatizando que há muitos empresários que estão “com a corda na garganta, sempre a ver quando é que conseguem aguentar mais um dia”.

Neste sentido, a AHRESP já propôs ao Governo a criação de um mecanismo único de acesso aos apoios, por forma a facilitar o processo, mas, até à data, não obteve resposta.

“Os empresários não têm capacidade de andar a recorrer a cada um destes mecanismos em sítios diferentes, com condições diferentes, com condições de elegibilidade diferentes e, muitas vezes, sem saberem se é melhor um ou se é melhor outro”, afirmou Ana Jacinto.

A AHRESP alertou, ainda, para a necessidade de intensificar e reforçar as linhas de apoio, lembrando que o Apoiar.pt e o Apoiar a Restauração já esgotaram a sua dotação e, portanto, já não estão acessíveis a mais empresários.

“Estes apoios foram anunciados em dezembro, numa conjuntura em que as empresas estavam a laborar, com quebras de receitas, mas estavam a laborar. Entretanto, nós entrámos num período de confinamento que não se sabia, na data do dia 10 de dezembro, portanto, obviamente que agora os apoios têm de ser reforçados”, defendeu.

Há “muitas situações graves” de empresários que não conseguem apoios

A secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) disse que recebe “muitas queixas” diariamente sobre “situações graves” de empresários que não conseguem apoios e que “já não há desculpa” para não se saber como agir.

“Nós temos todos os dias muitas queixas, muitas situações graves de empresários que não estão a conseguir, efetivamente, ser apoiados”, afirmou Ana Jacinto, em entrevista à agência Lusa.

Na opinião da responsável, “agora já não há desculpa para não sabermos como agir”, dado que passou quase um ano desde o início da pandemia em Portugal.

“O que está a acontecer, de facto, é alguma demora injustificada e complexidade injustificada que nesta fase já não devia acontecer”, acrescentou, referindo-se aos apoios aos empresários da restauração e do alojamento turístico.

Ana Jacinto disse também que a AHRESP tem identificado várias “incoerências”, “constrangimentos” e “dificuldades” nos critérios de acesso aos apoios, alguns dos quais vão sendo corrigidos, mas outros não o são com a “celeridade” necessária.

“Temos empresas recentes que não conseguem fazer comparação de quebras de faturação e, portanto, não estão a ser apoiadas, nós temos os empresários em nome individual num regime simplificado, mas que não têm colaboradores [por isso] não estão a ser apoiados, temos, por exemplo, sócios-gerentes que não têm quebras de 100%, porque estão a trabalhar com algum ‘take away’ ou com algum ‘delivery’ e já não podem ser apoiados, porque só se tiverem quebras de 100% é que podem ser”, exemplificou a secretária-geral da AHRESP.

A associação considera, ainda, que o apoio ao pagamento das rendas dos estabelecimentos comerciais deve ser alterado, uma vez que foi anunciado antes de se saber que haveria um segundo confinamento.

“Já não chega sermos apoiados em 30%, 40% ou 50%, atendendo às quebras de faturação. Nós não temos capacidade de pagar a renda a 100%, estamos encerrados completamente e, portanto, precisa de ser revisitado este mecanismo, para além de que só apoia as empresas que tenham contratos de arrendamento”, apontou.

Segundo Ana Jacinto, há “muitas empresas” excluídas do programa de apoio às rendas, porque têm contratos de exploração e não de arrendamento, bem como casos em que os senhorios têm mais de 65 anos e, por isso, não são obrigados a registar os contratos, ou casos de empresas que têm arrendamentos com entidades públicas, que também não são obrigadas a fazer o registo do mesmo.

“[As exclusões] são inúmeras e podíamos estar aqui a falar de diversas, porque cada dia aparece uma situação diferente”, apontou.

A AHRESP demonstrou, ainda, preocupação relativamente ao endividamento das empresas e instou o ministro da Economia a “revisitar” a questão das moratórias financeiras e fiscais.

“Ninguém previa que iríamos ficar nesta situação tanto tempo, portanto esse também é um tema que nos preocupa, porque, apesar de as microempresas não terem recorrido tanto a estes financiamentos - porque foi-lhes logo vedado e bloqueado o acesso - também temos muitas empresas que o fizeram, mas isto não se trata propriamente de apoios a fundo perdido, trata-se de créditos e financiamentos que têm de ser pagos e que agora estão a começar a cair, as moratórias e os pagamentos, e eles têm de ser dilatados no tempo”, lembrou Ana Jacinto.

Há o risco de perder o investimento feito em formação profissional

Ana Jacinto manifestou-se preocupada com a possibilidade de perda do investimento em formação profissional feito na restauração e hotelaria nos últimos tempos, com a saída de trabalhadores para outros setores, devido às dificuldades provocadas pela pandemia.

“Houve um investimento muito grande nos últimos anos na qualificação dos nossos profissionais e esta é uma grande preocupação, que os nossos profissionais não saiam para outras atividades, que não se perca este ano algo que foi adquirido ao longo dos tempos e que nós corremos o risco de ser todo destruído, porque as pessoas têm de receber salários e, se não encontram salários e estabilidade nos nossos setores, vão procurar outras atividades”, disse.

Para a AHRESP, isto significaria uma perda de recursos conquistados ao longo de muitos anos pelos empresários da restauração e do alojamento turístico em Portugal.

Para que isso não aconteça, prosseguiu Ana Jacinto, o setor tem de ter “capacidade de resistir” agora e “flexibilidade” para se adaptar às mudanças que a pandemia trouxe, algumas das quais de forma permanente.

“Nós teremos um turista diferente e com outras motivações, com outras preocupações e nós temos que saber responder a estas novas tendências que, certamente vão acontecer”, referiu a responsável.

Neste sentido, a AHRESP já sugeriu ao Governo a criação de um grupo de trabalho (‘task force’) que inclua as associações e confederações, para planear o futuro do setor.

“Esse planeamento tem de ser feito já, porque todos os outros países vão querer conquistar turistas, vão querer conquistar mercado e nós temos de nos antecipar, mas, para isso, nós precisamos de preparar esse caminho já e, que eu saiba, isso não está a ser feito, ou se está, não é do nosso conhecimento”, disse Ana Jacinto.

A AHRESP tem também apelado ao Governo para que comece desde já a trabalhar com a Confederação Europeia da Hotelaria e Restauração (HOTREC, na sigla inglesa), para que haja uma coordenação a nível europeu no planeamento do setor pós-pandemia.