Sean O’Malley tem sido uma das principais vozes dentro da Igreja Católica no combate aos abusos sexuais no seio da instituição e é aguardada com expectativa a comunicação que vai fazer neste evento, tendo em conta a recente decisão da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) de constituir uma comissão independente para investigar os casos de abuso sexual.

Na quinta-feira, em Roma, durante a Jornada de Proteção às Crianças Contra os Abusos Sexuais, O’Malley defendeu a necessidade de os casos de abusos sexuais de menores na Igreja serem objeto de “uma investigação independente” e de “uma ação informada”. Nesse processo, a Igreja deve “aprender com os avanços da sociedade civil e do mundo académico em termos de modelos de pesquisa científica”, disse o cardeal, citado pelo jornal digital 7Margens.

A iniciativa Praça Central vai refletir, durante o dia, sobre o tema geral “A difícil arte da amizade social. Como é importante sonhar juntos!”.

Este evento é um “encontro aberto a todos e que convoca mulheres e homens para um dia de diálogo sobre política, cidadania e cultura”, afirma a organização, adiantando que o programa começa com uma sessão plenária, abordando a difícil arte da amizade social, bem como a sua construção nas dimensões da política e cidadania.

Durante a tarde terão lugar ateliês, conversas, testemunhos e debates sobre Cidadania, Política, Cultura e Diálogo, dividindo-se os trabalhos por diversos espaços da cidade de Almada, como a Academia Almadense, o Externato Frei Luís de Sousa, Seminário de S. Paulo e Salão Paroquial.

Ao longo do dia, passarão pelos vários painéis figuras como Manuel Carvalho da Silva (ex-líder da CGTP), Rita Valadas (presidente da Cáritas), Isabel Jonet (presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome), os políticos António Capucho ou Pedro Mota Soares, Fernando Soares Loja (membro da Comissão da Liberdade Religiosa) ou Carlos Silva (líder da UGT).