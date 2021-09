Veja todas as capas de jornais e revistas aqui

- “Reportagem: Um ano depois da hecatombe, o que aconteceu a quem vivia do turismo?”

- “Bares e discotecas vão aceder a apoios enquanto certificado digital for exigido”

- “PRR: Indicadores de avaliação dos fundos não dão segurança”

- “Contratação direta: Escolas só preencheram 8% das vagas de professores”

- “Expo 2020 Dubai: Vai começar “o maior espetáculo do mundo”

- “Alemanha: Protesto contra políticos marca fim das “eleições do clima”

- “Sinistralidade volta a níveis pré-pandemia”

- “’Dama de ferro’ da Europa são de cena ao fim de 16 anos”

- “Gil Vicente 1-2 FC Porto: Oliveira dá frutos”

- “Sporting 1-0 Marítimo: Porro salva leões no último suspiro”

- “Pai ciumento julgado pela quinta vez por tentar matar filha médica”

- “Guimarães: Três mortes no rali vistas como um só crime”

- “Porto: Edifício histórico alterado para ter multibanco à porta”

- “Dinheiro Vivo: Não há trabalhadores para as fábricas de calçado”

- “Portugal quer vacinar mais: Terceira dose aos idosos terá luz verde da agência europeia de medicamentos”

- “Reportagem no Bairro Alto, Cais do Sodré e Santos, em Lisboa: Insegurança obrigou a fechar bares”

- “João Manso Neto, CEO da Greenvolt: ‘A fatura da luz pode baixar se os custos forem redistribuídos’”

- “Alemanha: Após 16 anos de Merkel, é a hora de Scholz ou Baerbock”

- “Jesus Christ Superstar faz 50 anos”

- “Fernando Amaral, CEO da Alidata e da Sendys: ‘Se quiseres ir depressa, vai sozinho. Se quiseres ir longe, leva companhia. É um guia para mim’”

- “Brunch com… Carlos Lucas”

- “Sherlock Holmes: Série 2, as obras que nos contam as célebres investigações do maior detetive de sempre”

- "CM revela processo. Burlona usou cartão de crédito de CR7"

- "Esperança de vida sobe para 81 anos"

- "Protesto de jovens em defesa do clima"

- "Acusados de violação em Espanha voltam a casa"

- No dia de eleições PSP alera para ameaça de negacionistas"

- "Benfica. Temos capacidade para ganhar seja a quem for", Jorge Jesus

- "Gil Vicente 1 - FC Porto 2"

- "Futsal. Magia e Controlo"

- "Sporting 1 - 0 Marítimo. Porro que estava difícil"

- "Leonel volta a dar a vitória agora com golo nos descontos"

- "Jesus reafirma que campeonato é a grande prioridade"

- "Futsal. Portugal nos 'quartos' do Mundial"

- "Arco do Triunfo. Um grande livre de Sérgio Oliveira deu uma vitória tão difícil como importante"

- "Rui Costa faz aliança com movimento Benfica Bem Maior"

- "Sporting - Marítimo 1-0. Crença acendeu a estrelinha"

- "Pandemia. FPF pede fim das lotações"