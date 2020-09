- "Europa reage a escalada de novos casos e impõe restrições parciais"

- "Estados Unidos. Ruth Bader Ginsburg morreu e a batalha política já começou"

- "Queixas por discriminação de deficientes voltam a subir"

- "Testas-de-ferro e empresas: como Rangel escondia o dinheiro"

- "FC Porto inicia defesa do título com vitória sobre o Sp. Braga"

- "Cidades sem lugares para o regresso em força do trânsito"

- "Miguel Guilherme: 'A ministra da Cultura não tem vocação'"

- "FC Porto 3-1 Braga. Reviravolta teve marca de Alex Telles"

- "Benfica. Goleada no Minho não apaga semana negra de Vieira"

- "Sporting. Leões acreditam que vão a jogo na Liga Europa"

- "Ministro da Educação denuncia campanha extremista contra a disciplina de Cidadania"

- "Sondagem AXIMAGE/JN/TSF PS e PSD em perda e partidos novos a crescer"

- "Partilha de veículos adapta-se à pandemia"

- "Sertã Metade dos bombeiros estudam na universidade"

- "Covid. Corrida de pombos equiparada a desporto de pavilhão"

- "Há outros dois juízes da Relação de Lisboa suspeitos de crimes"

- "Linha Saúde 24 entope hospitais com falsas urgências pediátricas"

- "Setúbal. Matou à pancada irmã que o ia expulsar de casa"

- "Moda do jejum intermitente só é boa para alguns"

- "58 mil euros em notas num só dia, 253 depósitos em dinheiro nas contas da família Rangel. Acusação do processo Lex"

- "Dragão sofre para vencer guerreiros, FC Porto 3 - 1 SP Braga"

- "Dispara procura de vacina para a Gripe, 5 vezes mais do que em 2019"

- "Novas regras no parlamento: Bloco central acusado de traição"

- "Quinta do Conde: Mata a irmã à pancada"

- "Coimbra: Teste à covid-19 deixa bebés e famílias na rua"

- "Efeitos da pandemia: Hotéis dão extras para evitar preços de saldos"

- "Porto: Atacam sete taxistas com golpe mata-leão"

- "Benfica: Jogadores estranham ausência de Luisão"

- "Jogo da Liga Europa: Leão chama jovens e intensifica exames"

_ "Vidas de domingo: Conheça as novas musas do futebol"

- "Campeão não treme, Dragão começou a perder mas deu a volta e entrou na liga a ganhar"

- "Benfica: Gonçalo Ramos à atenção de Jesus, Waldschmidt, o 'novo' João Félix"

- "Sporting: Sete da equipa B chamados para a Liga Europa"

- "Inglaterra: Diogo Jota no Liverpool por 49 milhões milhões"

- "Alex tratou de tudo, Minhotos marcaram primeiro, mas brasileiro ofereceu um golo e assinou dois penálti"

- "Benfica: Waldschmidt como nenhum outro 10"

- "Sporting: Ponta de laça só a baixo custo"

- "Nacional - Boavista: Jogo louco na choupana"

- "Internacional: Liverpool apresentou Diogo Jota"

- "Resposta à campeão, Dragões vencem com reviravolta após goleada encarnada"

- "Benfica: Waldschmidt quer bater recorde pessoal, Marcou 9 numa época na Bundesliga"

- "Antes do jogo com o PAOK Weigl pegou-se com Jesus"

- "Operação Lex: Vieira e Fernando Tavares vão pedir instrução do processo"

- "Sporting: Plantel faz nova bateria de testes, 'Missão Aberdeen' arranca com cuidados redobrados"