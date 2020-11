- “Covid-19: Há 248 infetados nas cadeias, entre presos e funcionários”

- “Especialistas querem testes a quem tem dor de cabeça e obstipação nasal”

- “PSP, GNR e SEF registaram mais de mil infeções”

- “Natal e saldos duplicam número de clientes que só compram online”

- “Procurador-geral autoriza investigação às eleições nos EUA”

- “Valentina esteve em sofrimento oito horas até ser abandonada”

- “Contas da SAD do Santa Clara penhoradas pelo Santander”

- “Orçamento e fundo de recuperação aprovados no PE”

- “Malária: Equipa de Maria Mota revela como parasita invade o fígado”

- “Serralves: O ritual de Korakrit Arunanondchai, entre a mitologia e a geopolítica”

- “A fúria do vírus”

- “Reportagem na Nazaré, o santuário do surf: ‘É do turismo que a gente come’”

- “Estado islâmico decapita 50 moçambicanos em Cabo Delgado”

- “Portimão: MotoGP sem público faz Algarve perder 74 milhões de euros”

- “SIBS diz que bancos é que têm retido o dinheiro de empresários da restauração”

- “Montepio: ‘Situação é grave e irreversível com a atual administração’”

- “Vítor Ramalho apoia Marcelo Rebelo de Sousa: ‘Não há outra solução’”

- “Violência: Primeira noite de recolhimento obrigatório marcada por tiroteio”

- “Hospitais já testam covid e gripe ao mesmo tempo”

- “Presidente do Instituto do Desporto tentou bloquear investigação a claque do Benfica”

- “População assustada com surto mortal de legionela”

- “Homicídio: Pai torturou Valentina para obter confissão sobre abusos sexuais”

- “Três papas conheciam passado pedófilo de cardeal”

- “Superior: Bolsas passam a ser válidas durante todo o curso”

- “Vila Verde: Obra na EN101 custa milhões e não inclui passeios”

- “Sporting: Liderança global do leão vai do relvado ao pavilhão”

- “Seleção: Ronaldo pronto a bater novo recorde”

- “Milhões do BES lavados no Sporting: Ministério Público segue rasto do dinheiro”

- “Corrupção no futebol: Advogado de Jesus na mira da justiça”

- “Apto para defrontar Andorra: CR7 à caça de recordes”

- “Portugal compra remédio da gripe das aves para travar covid-19”

- “Albufeira: Mata mulher e vai beber copos para bares”

- “Acusados da morte de Valentina: Madrasta dá bofetadas e agrava agressão do pai”

- “Alfândega da Fé: Bombeiro-chefe ateia 18 incêndios”

- “Lisboa: Gang dispara tiros na Avenida da Liberdade”

- “Em hospitais do Norte: Legionella provoca seis vítimas mortais”

- “Restaurantes e lojas de Lisboa vão receber apoio até 8 mil euros”

- “Restrições ameaçam contratações de Natal”

- “Associados querem solução para o Montepio com apoio do Governo”

- “Os setores que ganham e perdem com a vacina”

- “'Saco verde' do Ambiente está a crescer. Para que serve?”

- “Impostos: Faturas em PDF serão aceites até final de março”

- “Fundos: Bazuca da União Europeia já tem acordo para disparar”

- “Projeto leva objetivos de desenvolvimento às autarquias”

- “Portugal-Andorra: Seleção aquece os motores: Andorra serve de ensaio geral para a ‘final’ de sábado com a França”

- “Ronaldo afia a faca para apanhar Ali Daei”

- “FC Porto: Taremi ficou no Porto para não perder o comboio”

- “Sporting: Leões são os líderes ‘low-cost’ da Europa”

- “Coates lesionado falha jogos do Uruguai”

- “Benfica: Everton em queda livre”

- “Gil Vicente: Rui Almeida sai, entra Ricardo Soares”

- “Braga: Iuri Medeiros pode ficar muito barato”

- “€12 milhões para atacar o título: Sporting está em campo para contratar central e avançado”

- “Portugal-Andorra: Um treino forçado”

- “Benfica: Pizzi perdeu influência”

- “FC Porto: Paragem para aprendizagem”

- “Moreirense: César Peixoto substitui Ricardo Soares”

- “Gil Vicente: Rui Almeida sai e entra… Ricardo Soares”

- “Santa Clara: ‘O único branqueamento que fazemos é com lixívia’, líder da SAD, Luís Cordeiro, reage às suspeitas”

- “Sporting: Nuno vale 70 milhões: Renovação em andamento e já há acordo para subir cláusula de rescisão”

- “Benfica: Jesus pede Guga a Vieira”

- “Benfica: Presidente tranquiliza direção: ‘Podem andar três dias em buscas que não há problema’”

- “FC Porto: Taremi mais perto do onze”

- “Portugal-Andorra: ‘Este jogo não traz benefícios’, Fernando Santos crítico”

- “Gil Vicente: Ricardo Soares rende Rui Almeida”

- “Moreirense: César Peixoto é o treinador”

- “António Filipe viveu drama na Arábia Saudita: ‘Joguei infetado’”