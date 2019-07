O IPMA prevê para hoje no continente períodos de chuva até meio da tarde, mais intensa no litoral norte e centro, além de vento forte, com rajadas, nas terras altas.

O céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado no Algarve até início da manhã, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde.

São esperados períodos de chuva no litoral norte e centro, estendendo-se às restantes regiões, onde será fraca, e passando gradualmente a regime de aguaceiros, fracos e pouco frequentes, a partir do meio da tarde.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de oeste, soprando moderado a forte (até 45 km/h) nas terras altas, temporariamente com rajadas até 75 km/h, rodando para noroeste a partir do meio da tarde e enfraquecendo.

É esperada uma pequena descida da temperatura máxima no Baixo Alentejo e no Algarve.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em Faro) e as máximas entre os 21 (na Guarda e em Viseu), os 22 no Porto e em Vila Real e os 26 (em Beja, Évora e Setúbal).