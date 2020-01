“Estão envolvidos três cidadãos portugueses. Dois estão detidos em prisão preventiva na Suíça e um terceiro que foi agora constituído arguido no âmbito destas diligências de buscas que fizemos”, anunciou o Relações Públicas do Comando Territorial de Viseu da GNR, depois de um comunicado enviado às redações ao início da manhã de hoje já ter revelado alguns dados deste processo.

Adriano Resende acrescentou que os arguidos detidos na Suíça têm 23 e 29 anos, e que o cidaão constituído arguido em território português, no concelho de Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu, tem 46 anos.

O tenente-coronel explicou aos jornalistas que nas buscas realizadas, no concelho de Vila Nova de Paiva, através do Núcleo de Investigação Criminal de Moimenta da Beira, foram apreendidas 14 bicicletas, seis armas espingardas, dois motociclos e diverso material de fardamento do exército suíço.

“As armas estavam enterradas num anexo, num terreno adjacente à casa dos progenitores de um dos arguidos detido na Suíça. Não conseguimos saber qual seria o seu destino [das armas], porque estavam enterradas e daí não termos a perceção de qual o destino que lhes seria dado”, contou o tenente-coronel.

Segundo explicou, “tudo leva a crer que as bicicletas eram furtadas na Suíça já com destino, para serem revendidas, em território português a quem, eventualmente, se predispusesse a comprar”.