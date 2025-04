Segundo a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Tammy Bruce, Rubio discutiu num telefonema com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, “a necessidade de condenar o ataque terrorista de 22 de abril em Pahalgam”, na Caxemira controlada pela Índia.

Exortou ainda as autoridades paquistanesas a cooperarem na investigação a este “ataque abominável”, segundo a mesma fonte, em comunicado.

Nova Deli acusou imediatamente Islamabad pelo ataque, que não foi reivindicado.

Numa chamada telefónica separada com o ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, Subrahmanyam Jaishankar, Rubio manifestou solidariedade e apelou à moderação da Índia, que acusa o Paquistão de apoiar o ataque e pede retaliações.

O secretário de Estado norte-americano “também encorajou a Índia a trabalhar com o Paquistão para aliviar as tensões e manter a paz e a segurança no sul da Ásia”, de acordo com Bruce.

O Governo paquistanês afirmou na terça-feira ter “informações credíveis” de que a Índia planeia um ataque militar iminente em resposta ao recente atentado em Caxemira e prometeu uma “resposta decisiva” ao mesmo.

“O Paquistão tem informações credíveis de que a Índia pretende lançar um ataque militar nas próximas 24 a 36 horas, usando o incidente de Pahalgam como pretexto”, disse o ministro da Informação do Paquistão, Attaullah Tarar.

“Qualquer agressão será recebida com uma resposta decisiva. A Índia será totalmente responsável por quaisquer consequências graves na região”, acrescentou em comunicado.

Também na terça-feira, o chefe do governo indiano, Narendra Modi, garantiu ao Exército “liberdade operacional” para responder como quiser ao ataque que matou 26 pessoas na Caxemira indiana, indicou uma fonte governamental.

Numa reunião com os seus chefes de Estado-Maior, Modi repetiu que o seu país está “determinado a infligir um golpe decisivo ao terrorismo”, declarou a fonte governamental que solicitou o anonimato, citada pela agência de notícias francesa AFP.

O Exército paquistanês anunciou hoje ter discutido na terça-feira com o Exército indiano, no telefonema semanal, os disparos noturnos ocorridos nos últimos seis dias em Caxemira, onde as tensões aumentaram entre as duas potências nucleares.

“Discutimos as violações ao cessar-fogo” ao longo da Linha de Controlo (LoC), a fronteira ‘de facto’ no território em disputa, declarou o porta-voz do Exército do Paquistão, o tenente-general Ahmed Chaudhry.

A 22 de abril, vários homens armados mataram a tiro 26 pessoas na cidade turística de Pahalgam, na parte de Caxemira administrada pela Índia, o atentado mais mortífero em mais de 20 anos contra civis nesta região de maioria muçulmana.

As duas potências nucleares estão desde então em pé de guerra: os respetivos Governos multiplicaram as sanções diplomáticas recíprocas e os cidadãos foram convidados a abandonar até terça-feira o território do país vizinho.

Os dois adversários partilham mais de 2.900 quilómetros de fronteira terrestre.

Caxemira foi dividida entre a Índia e o Paquistão quando estes se tornaram Estados independentes, em 1947. Mas os dois adversários continuam desde então a reivindicar total soberania sobre a região.

Desde o cessar-fogo que pôs fim à primeira guerra, em 1949, as tropas indianas e paquistanesas têm-se enfrentado ao longo dos 770 quilómetros da LoC que divide Caxemira em duas, desde os picos nevados dos Himalaias até às planícies férteis do Punjab.

A parte indiana de Caxemira é palco de uma rebelião separatista iniciada em 1989 que já fez dezenas de milhares de mortos entre rebeldes, soldados indianos e civis.

Os dois países acusam-se mutuamente de apoiar grupos armados do outro lado da fronteira.

A Índia – o país mais populoso do mundo, com 1,4 mil milhões de habitantes – e o Paquistão – com 240 milhões – possuem ambos armas nucleares e Forças Armadas poderosas.