Em Barcelos, no encerramento do congresso dos Autarcas Social-Democratas, Rui Rio explicou que é por isso que tem apostado no “recentramento” do partido.

“Se nós formos disputar agora o eleitorado do CDS, do Chega e da IL [Iniciativa Liberal], ali estão meia dúzia de votos. Não sei como é que se ganham eleições com aquela meia dúzia de votos, ainda por cima correndo o risco de perder alguma coisa ao centro”, afirmou.

Por isso, Rio sublinhou que é “ao centro” que o PSD pode ganhar as eleições.

É essa a consciência que eu tenho há uns anos. É aí que nós podemos ganhar e é aí que as eleições de decidem”, acrescentou.

Também hoje, em Barcelos, Rio disse que será na terça-feira que o PSD decidirá se vai a eleições sozinho ou em coligação,

Em caso de coligação, adiantou, ela apenas se poderá estender ao CDS e ao PPM.