O porta-voz do Livre, Rui Tavares, assumiu hoje que, no caso do seu partido, está mais do que quebrado o "tabu da governação" e pediu a confiança dos eleitores para provar que as suas escolhas são as melhores.

“O Livre quer ser um partido de governação, é para isso que nós nos estamos a preparar, achamos que tem que ser assumido sem nenhuns complexos porque quando se forma um partido, quando nos apresentamos ao escrutínio dos nossos concidadãos é porque temos ideias e quadros suficientemente bons para poder governar o país”, afirmou Rui Tavares. Durante uma distribuição de panfletos e contacto com a população no Saldanha, em Lisboa, Rui Tavares defendeu que é preciso quebrar o tabu de haver uma esquerda que não tem vocação para governar. “No nosso caso, este tabu está mais do que quebrado, agora é receber a confiança das pessoas para poder provar na prática que as nossas soluções são as melhores”, apelou. Rui Tavares, que tem defendido desde o início da campanha uma governação à esquerda, considerou que é preciso dizer claramente ao eleitorado o que se pretende fazer e considerou que a esquerda tem falhado nesse propósito. “O facto de nós dizermos claramente ao que vamos dá confiança às pessoas, as pessoas mobilizam-se para votar”, vincou. Quem nada diz sobre pretensões e cenários pós-eleitorais saí mais prejudicado porque não abre o jogo às pessoas, considerou. “O nosso repto à esquerda tem sido sempre digam quais são as vossas escolhas, digam com clareza quais são”, disse Rui Tavares. O dirigente do Livre, que chegou de bicicleta ao Saldanha, lembrou que quem não quer escolher depois, às vezes, fica sem escolhas. Nesse aspeto, apontou, a direita tem sido mais pragmática e mais direta.