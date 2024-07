Segundo o comunicado militar, todos os ‘drones’ utilizados pelas forças armadas ucranianas nesses ataques eram de asa fixa.

O maior número de aparelhos não tripulados abatidos foi registado nas regiões de Bryansk (17) e Kursk (3), ambas na fronteira com a Ucrânia.

Seis ‘drones’ foram destruídos sobre a península da Crimeia, enquanto os dois restantes foram abatidos sobre as regiões de Lipetsk e Oryol, localizadas a cerca de 160 e 60 quilómetros, respetivamente, do ponto mais próximo da fronteira com a Ucrânia.

O governador de Lipetsk, Igor Artamonov, indicou no Telegram que um ‘drone’ caiu na zona de uma subestação elétrica sem causar vítimas ou prejudicar o seu funcionamento.