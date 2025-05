A Rússia aproveitou as cheias em Valência de outubro passado para "amplificar" a desinformação associada às inundações e tentar dar uma imagem de Espanha de país "afundado no caos", segundo um relatório do Departamento de Segurança Nacional espanhol.

A propósito da crise desencadeada pelas cheias de 29 de outubro de 2024 no leste de Espanha, em que morreram mais de 230 pessoas, “o ecossistema de propaganda e desinformação pró-Kremlin, de forma oportunista, amplificou e adaptou narrativas de desinformação preexistentes em seu benefício”, lê-se no relatório relativo a 2024 do Departamento de Segurança Nacional de Espanha, entregue esta semana ao parlamento espanhol e a que a Lusa teve hoje acesso. Segundo o documento, “os atores pró-russos focaram-se em promover a desconfiança dos cidadãos nas instituições públicas” espanholas, “deslegitimar o apoio à Ucrânia sob pretexto da necessidade real de ajuda às zonas afetadas” pelas cheias “e em projetar uma imagem de país afundado no caos”. “A difusão de campanhas de desinformação tem-se acentuado muito desde a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia”, iniciada em fevereiro de 2022, lê-se no documento, que acrescenta que “eventos como pandemias, processos eleitorais ou catástrofes naturais têm sido e continuarão a ser aproveitados e instrumentalizados pelo Kremlin para desenvolver campanhas de desinformação cuja finalidade última é corroer a legitimidade democrática e minar a confiança da sociedade nas instituições públicas”. O Departamento de Segurança Nacional de Espanha sublinha que “a desinformação russa teve mudanças relevantes” nos últimos três anos. Segundo o mesmo documento, até à invasão da Ucrânia, “o planeamento, direção e difusão” da desinformação era feita, maioritariamente, através de agências e meios de comunicação estatais, mas o Kremlin mudou este modelo, passando a dar prioridade às redes sociais, “para esquivar o efeito das sanções europeias” e para “tentar ter maior penetração e difusão das suas narrativas”. As campanhas passaram, assim, para “canais não convencionais, com um ‘modus operandi’ mais sofisticado”, que dificulta seguir-lhes o rasto para chegar à origem, sendo usados “atores e organizações” sem ligações entre si “que operam em múltiplas infraestruturas, criadas especificamente e que funcionam de forma independente”. O Departamento de Segurança Nacional de Espanha destaca a relevância assumida pela Inteligência Artificial nas novas campanhas de desinformação da Rússia, que lhe permite uma difusão “massiva e quase instantânea” de conteúdos. “Estes avanços colocam desafios críticos” que “exigem a definição e adoção de novas estratégias e tecnologias avançadas para a deteção, análise e resposta a estas ameaças”, lê-se no relatório do Departamento de Segurança Nacional de Espanha.