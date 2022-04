Augusto Santos Silva foi ministro da Educação no segundo Governo liderado por António Guterres, entre 2000 e 2001, depois de ter sido nesse mesmo executivo secretário de Estado da Administração Educativa entre 1999-2000.

“Foi com muito gosto que regressei hoje à Escola Básica Álvaro Guerra, em Vila Franca de Xira, para participar na inauguração das obras de requalificação, 22 anos depois de ali ter estado a testemunhar outras obras de recuperação”, escreveu o presidente da Assembleia da República na sua conta na rede social Twitter.

Na mesma mensagem, Augusto Santos Silva assinalou também os progressos registados desde a altura em que foi ministro da Educação.

“Nestes 22 anos, coisas que muitos diziam então ser impossível, como a participação dos pais na gestão das escolas, a constituição dos agrupamentos escolares e o processo de descentralização, fazem hoje parte da vida quotidiana, com vantagem para todos”, sustentou.

Hoje, também, Augusto Santos Silva recebeu no parlamento o presidente do Senado Federal do Brasil, Rodrigo Pacheco.

“As comemorações do bicentenário da independência do Brasil, a que Portugal se associa a convite brasileiro, constituirão oportunidade para intensificar a cooperação entre os dois parlamentos”, referiu o presidente da Assembleia da República.