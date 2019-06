De acordo com dados divulgados hoje pelo SNIRH, a albufeira de Divor (23%), na bacia do Tejo, as albufeiras de Monte da Rocha (11%), de Campilhas (16%) e de Fonte Serne (33%), na bacia do Sado, e as albufeiras de Vigia (21%) e de Caia (28%), na bacia do Guadiana, apresentavam no final de maio disponibilidades hídricas inferiores a 40%.

No fim do mês passado e comparativamente ao último dia do mês de abril verificou-se um aumento do volume armazenado em três bacias hidrográficas e uma descida em nove.

Há um ano, em 31 de maio de 2018, 39 das 60 albufeiras monitorizadas em Portugal continental tinham reservas superiores a 80% do volume total (mais do dobro do número atual) e apenas duas estavam abaixo dos 40% (um terço das seis atuais).