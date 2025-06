Pete Hegseth defendeu a operação israelita e disse que os EUA “estão robustamente” posicionados para defender os interesses norte-americanos, afirmou, numa entrevista à cadeia Fox News.

“Tem de ser muito claro para o Irão que concentrar-se em nós é uma má ideia”, avisou o secretário da Defesa, antes de garantir que o Presidente norte-americano, Donald Trump, “continua a enviar mensagens de paz” e “prefere uma solução que possa ser resolvida à mesa das negociações”.

A República Islâmica “ainda tem essa opção”, disse Hegseth, que defendeu, no entanto, que “Israel fez o que acreditava que tinha de fazer, com base no direito à autodefesa” ao atacar o Irão “e foram bastante eficazes”.

Israel e o Irão estão em guerra desde a madrugada de sexta-feira quando Telavive bombardeou instalações militares e nucleares iranianas causando pelo menos 78 mortos, incluindo lideranças militares e cientistas, e centenas de feridos, segundo a diplomacia iraniana

Os ataques israelitas, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro).

O Irão retaliou lançando centenas de mísseis contra território israelita, com explosões registadas sobre as cidades de Telavive e Jerusalém, que mataram pelo menos três pessoas e deixaram dezenas de feridos.