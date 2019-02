De acordo com a nota emitida pelo SEF, as 16 unidades inspecionadas foram nos concelhos de Câmara de Lobos e Calheta (zona oeste da ilha da Madeira) e Machico (no extremo leste).

O objetivo também era a deteção de situações criminais e/ou contraordenacionais decorrentes da contratação de mão-de-obra ilegal, refere o mesmo documento.

O SEF informa que, na Calheta, localizou um cidadão estrangeiro em situação irregular em Portugal, pelo que foi “notificado para abandonar voluntariamente o território nacional no prazo de 20 dias”.

Também foram efetuadas seis ações de fiscalização a unidades hoteleiras, nas quais o SEF procedeu à recolha de dados para análise no Sistema de Informação dos Boletins de Alojamento (SIBA), por forma a confirmar o “cumprimento da obrigatoriedade legal de comunicação do alojamento de hóspedes estrangeiros”.