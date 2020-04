Joel Pinto, a trabalhar há 17 anos no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, já assistiu a crises relacionadas com a gripe A ou com o ébola, mas garante: "Nunca vi nada como isto". O "isto" é a pandemia de covid-19 que o obrigou a fazer muitas mudanças nos serviços que coordena, nomeadamente na rouparia.

"Começando pelo material de proteção individual que foi distribuído a funcionários, passando pela troca de roupas constante. É tudo novo. Somos nós quem entrega, distribui e recolhe roupas de cama, pijamas para doentes, fardamentos para médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, para tudo", contou à agência Lusa o encarregado operacional de Gaia, que tem a seu cargo a rouparia de quatro unidades: o Santos Silva, a maternidade, o hospital de Espinho e o Centro de Reabilitação do Norte localizado em Valadares.

Conta ainda que a roupa é lavada a maior temperatura e que agora o ciclo de tratamento passou de 24 para 48 horas.

Saber que estes "procedimentos apertados e rigorosos" são cumpridos também no Hospital de São João (HSJ), no Porto, sossega José Gomes, auxiliar do serviço de urgência e com experiência em cuidados intensivos.

Entre fardar e desfardar para acompanhar doentes covid-19 entre serviços ao longo de turnos que, "ultrapassam sempre" as sete horas (dia) ou dez horas (noite), acha que se veste e despe entre 15 a 20 vezes ao dia.

"É isso no hospital, mais a limpeza em casa, os banhos de manhã e à noite, a máquina de lavar sempre a trabalhar porque a minha mulher também é funcionária de um lar na Maia. Mas, a motivação tem de existir e existe sempre. Nós corremos riscos, mas há ali pessoas a precisar de nós, sejam os doentes, sejam os médicos e enfermeiros", descreve à Lusa, num relato positivo semelhante ao de Jorge Sousa, diretor do Serviço de Instalações e Equipamentos do HSJ.

"Estamos na linha atrás dos serviços clínicos. Na da frente da logística que permite aos clínicos trabalhar. Estamos sujeitos à infeção e ao contágio. É um desafio muito grande, mas é imprescindível", refere à Lusa.

Jorge Sousa trabalha há 10 anos no HSJ. Para adaptar o espaço às necessidades que uma pandemia obriga teve de adaptar as instalações para a chegada de tendas de campanha e contentores, mudar blocos operatórios, fazer novas marcações, trocar mobiliário, gerir os pontos de ar, montar câmaras de vigilância em locais novos e "inventar" soluções para ligar equipamentos médicos.