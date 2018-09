“Posso dizer com segurança que as nossas operações vão continuar. A nossa equipa vai continuar com as escolas. Vamos procurar outros parceiros e caminhos para assegurar que a nossa missão seja cumprida”, declarou Krähenbühl, numa conferência de imprensa por ocasião da inauguração de uma escola para refugiados palestinianos na Jordânia.

No passado dia 24 de agosto, a administração norte-americana anunciou o cancelamento de mais de 200 milhões de dólares (mais de 172 milhões de euros) de ajuda aos palestinianos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza.

“A pedido do Presidente, (Donald Trump) vamos redirecionar mais de 200 milhões de dólares inicialmente previstos para programas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Esses fundos irão agora para programas altamente prioritários em outro lugar”, declarou então um alto responsável do Departamento de Estado norte-americano.

Na Jordânia, Pierre Krähenbühl fez um apelo a todos os países para que aumentem a sua ajuda e revelou que nos últimos dois dias, depois de Washington ter anunciado o fim da ajuda, foi registado um “grande aumento” das doações privadas através do ‘site’ da organização.

O representante reconheceu que a falta de fundos forçou despedimentos dentro da equipa da agência e que também gerou preocupação entre os refugiados.