“Nos próximos dias e pelo menos até dia 07 [sábado], vamos ter um cenário de tempo seco e frio. Hoje poderá ainda haver alguns aguaceiros fracos na região sul. No norte e centro prevê-se céu pouco nublado ou limpo e nas regiões do interior um aumento de nebulosidade a partir do meio da manhã”, disse.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), hoje as mínimas desceram significativamente em relação à noite anterior entre 2 a 4/5 graus na região sul e 8 graus na região norte.

“Hoje temos nas Penhas Douradas 1 grau de mínima e 2/3 graus no nordeste transmontano. Até dia 04 vamos ter mínimas que podem chegar aos -2 ou -3 no nordeste transmontano e beira alta e no restante território entre 2 a 7 graus “, referiu.

As temperaturas máximas vão variar entre os 12 a 15 graus, com exceção do interior norte e centro (entre 5 e 10) e sul do Algarve (15 e 17 graus).

O IPMA prevê ainda para as regiões do nordeste transmontano e beira alta formação de geada e gelo.

“No dia 5 [quinta-feira] vamos ter uma subida da temperatura. Neste momento temos o transporte de uma massa de ar frio transportada de nordeste e depois no dia 5 virá do Mediterrâneo ocidental tornando as temperaturas mais quentes”, disse.

Segundo Maria João Frada, existe um eventual cenário de que a chuva pode voltar no domingo, mas ainda a confirmar.