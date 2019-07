No retrato traçado pelo SNESup, Gonçalo Velho diz existirem instituições em situações “muito diferentes”, como as universidades de Lisboa e Porto, com rácios de 40% de professores de carreira, ou a Universidade Aberta e a Universidade dos Açores, com rácios de 11% e 13%.

Ainda assim, a Universidade de Lisboa será, segundo o levantamento do SNESup, aquela que terá que abrir mais concursos para cumprir o rácio: 236, um total acima do estimado para Coimbra, com 170, Évora com 158 ou para a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com 103 concursos.

“Terá a UTAD disponibilidade remuneratória para abrir 103 concursos?”, questionou Gonçalo Velho depois de ter lançado outra pergunta: “quem paga?”.

A diferença remuneratória entre um professor auxiliar e um professor associado é de mais 500 euros mensais a favor deste último, sendo que a progressão de professor associado para professor catedrático representa um acréscimo de mais 600 euros.

“Quem paga? Estamos a falar de uma medida com impacto financeiro significativo e a lei de execução orçamental não colocou nenhum limite orçamental. Em nenhum momento é referido que ela é paga do orçamento já disponível das instituições ou outro local. Das duas uma: se for apenas de acordo com os montantes que as instituições possuem, estão dependentes dos saldos de gerência e existe uma grande discriminação entre instituições. As que menos cumprem os rácios são aquelas que têm mais dificuldades financeiras. Senão isto significa um orçamento retificativo, porque estamos a falar de um valor de várias dezenas de milhões de euros”, disse o presidente do SNESup.