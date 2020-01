De acordo com o comunicado disponível na página do SIM na internet, o sindicato acusa a ministra da Saúde, Marta Temido, de continuar “a desiludir os médicos do SNS [Serviço Nacional de Saúde] que viram anunciada como magnificente reação do poder às agressões de que são vítimas a criação de um gabinete de segurança”.

O Governo criou um gabinete de segurança na saúde, que entra já em vigor, na dependência do gabinete da ministra da Saúde, para ter uma abordagem mais sistemática dos problemas da violência contra os profissionais de saúde.

“[O gabinete é] uma estrutura que encontra paralelo naquilo que já existe no Ministério da Educação para a saúde escolar e que terá uma função de apoio técnico ao Ministério da Saúde nesta área para que possamos ter uma abordagem mais sistemática dos problemas da violência contra os profissionais de saúde”, disse Marta Temido, no final de uma reunião com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita

Considerando que a criação do gabinete "não chega", o SIM propõe que o gabinete contemple medidas como a exclusão no próprio dia do agressor da lista de utentes do médico agredido e o impedimento permanente de entrada do agressor na unidade de saúde onde praticou a agressão, "após análise da situação pela entidade empregadora" do clínico, no prazo máximo de sete dias.