“O Governo ainda vai a tempo de emendar a mão e ter uma atitude de sensatez, de consideração e respeito para com uma classe profissional que dá muito à Justiça. Estamos a falar de um encargo da ordem dos 700 mil euros, nem chega a um milhão, para um universo de seis mil oficiais de Justiça”, afirmou.

O dirigente sindical espera que as greves e as concentrações venham “a chamar a atenção do Ministério das Finanças, do primeiro-ministro e do Presidente da República”, mas diz estar surpreendido com o Ministério da Justiça por ter adotado “uma atitude discriminatória” em relação a um grupo profissional “que trabalha a altas horas da noite sem ganhar um tostão de horas extraordinárias”.

“Se em relação a uns a integração é feita diretamente em 14 meses porque é que para nós a integração é feita apenas dividindo os 11 meses por 14? Isto provoca uma diminuição do vencimento mensal”, criticou Fernando Jorge.

A greve nacional em dias alternados vai continuar no próximo dia 28 e depois nos dias 02, 04 e 12 de julho.

O sindicato marcou cinco dias alternados, uma vez que a greve de 24 horas não tem serviços mínimos face aos recentes acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa.

A concentração que decorre hoje em Lisboa conta com a participação de dezenas de trabalhadores e na próxima sexta-feira no Porto.

Presente no protesto esteve o deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza que anunciou que o partido vai apresentar hoje na Assembleia da República um projeto de resolução com recomendações sobre o assunto.