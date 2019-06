Em comunicado, o SJ explica que há três semanas exigiu esclarecimentos a Mário Centeno em relação à homologação dos processos de cinco jornalistas que todos os dias trabalham na Rádio e Televisão de Portugal (RTP) e que correspondem a necessidades permanentes.

Face à ausência de esclarecimentos e explicações por parte do ministro das Finanças, o SJ fez saber que decidiu avançar com um pedido de audiência, para expor a situação destes trabalhadores e saber o porquê de a homologação dos seus processos ainda não ter acontecido, uma vez que já receberam luz verde dos Ministérios do Trabalho e da Cultura.

Em causa está PREVPAP, criado pelo Governo de António Costa, que visa a regularização de vínculos precários na administração pública e o qual estava previsto ter terminado em 31 de maio de 2018.