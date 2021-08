Em comunicado, a FNE refere que o acordo para revisão dos salários de cerca de 23 mil profissionais do ensino particular e cooperativo, abrangendo também o profissional, decorre da atualização do salário mínimo nacional para 2021.

Os aumentos previstos para os assistentes educativos e técnicos, no âmbito do contrato coletivo de trabalho (CCT) para o ensino particular e cooperativo e ensino profissional em vigor desde setembro, variam entre os 1,52% e os 4,69%.

“A FNE continua a ser a única organização sindical do setor da educação a conseguir manter um Contrato Coletivo que regula as relações de trabalho do setor privado da educação”, sublinha a estrutura sindical.

Para os representantes dos trabalhadores do ensino, o acordo conseguido no ano passado com a CNEF assegura a regulação das remunerações, horários de trabalho, carreira e condições de trabalho, “assegurando uma maior estabilidade e segurança no trabalho de todos os sindicalizados e dos que voluntariamente adiram ao contrato coletivo”.

O contrato aplica-se apenas aos profissionais associados aos sindicatos da FNE, mas a federação sublinha que os restantes também podem pedir a sua adesão “desde que contribuam para os custos que envolvem a negociação coletiva”.