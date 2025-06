O Ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, confirmou que uma rapariga de 14 anos morreu na cidade de Fethiye após o terramoto, apesar de ter sido levada para o hospital. E jovem sofreu um ataque de pânico.

O terramoto, que teve uma profundidade de 68 km de acordo com o Centro Sismológico Europeu, foi sentido em todas as ilhas do Dodecaneso. Pelo menos 69 pessoas ficaram feridas depois de terem tentado saltar de alturas devido ao pânico causado pelos tremores, que foram fortemente sentidos na ilha grega de Rodes - a maior das ilhas do Dodecaneso, perto da fronteira turca.

Não foram registados feridos em Rodes; no entanto, as agência de viagens avisaram os turistas da região para “manterem a calma e seguirem as instruções de segurança fornecidas pelo alojamento ou pelas autoridades locais”.

O sismólogo grego Efthimios Lekkas disse à ERT News que a profundidade do terramoto fez com que fosse sentido numa área mais vasta.

“Não terá um impacto significativo à superfície, não haverá tsunami e, acima de tudo, não haverá uma sequência rica de tremores secundários”, observou.

Devido à sua grande profundidade, o terramoto “foi muito intenso para os habitantes de Rodes e arredores. A partir daqui, não haverá grandes danos”.