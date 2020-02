“O que está a ser discutido no parlamento é uma medida que é socialmente injusta porque beneficia todos os consumidores de energia por igual, mesmo aqueles com maiores recursos, uma medida ambientalmente irresponsável porque incentiva o aumento do consumo da eletricidade numa altura em que estamos a reduzir o seu consumo em função das alterações climática e uma medida financeiramente irresponsável não tanto naquilo que se passa este ano, mas comprometendo ano após ano 800 milhões de euros em receitas fiscais”, afirmou.

Pedro Siza Vieira falava aos jornalistas à margem da sessão pública “Mais Investimento Empresarial, Novos Avisos do Portugal 2020”, na Exponor, em Matosinhos, distrito do Porto.

O governante lembrou que, numa altura, em que o Governo procura reduzir o IRS para as famílias a partir do próximo ano e ter uma fiscalidade mais amiga das empresas, esta medida “cega” vem “comprometer definitivamente” a possibilidade de encontrar formas para continuar a assegurar a estabilidade e a capacidade de gerir de “forma responsável” as finanças públicas.

Por esse motivo, Siza Vieira espera que o bom senso prevaleça e que aquilo que se anuncia possa ainda ser evitado.

Lembrando ser “muito importante” que o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) seja aprovado de forma a não prejudicar a estabilidade macroeconómica e a capacidade de consolidar as finanças públicas do país, o ministro assumiu ver com “alguma preocupação” as posições dos diversos partidos à volta da questão do IVA na eletricidade.