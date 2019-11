O Ministério Público de Toulouse abriu um inquérito judicial para investigar as causas do colapso.

“É demasiado cedo para dizer se a ponte apresentava riscos ou não”, acrescentou a procuradora Karline Bouisset.

Por sua vez, o autarca local indicou que esta era uma ponte muito utilizada.

“Eram efetuadas revisões regulares, a ponte não apresentava nenhum problema em particular”, disse Éric Oget.

Segundo fontes do jornal local La Dêpeche du Midi, a ponte, com cerca de 150 metros de comprimento e cinco metros de largura, entrou em colapso por volta das 08:00 locais (07:00 em Lisboa), quando um veículo pesado, com peso acima do permitido, a tentou atravessar.