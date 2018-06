José Sousa Cintra foi hoje designado presidente da SAD do Sporting, pelo conselho de administração da sociedade, ao mesmo tempo que são conhecidas as renúncias dos administradores executivos Carlos Vieira e Rui Caeiro.

Tanto Carlos Vieira como Rui Caeiro, ambos ligados ao anterior presidente da SAD ‘leonina’, Bruno de Carvalho, renunciaram por carta, datada de terça-feira, anuncia a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em comunicado.

Fica assim aberto o caminho para que o novo presidente da SAD coopte novos elementos da sua confiança, para cargos executivos.

Segundo os estatutos da SAD, é necessária a assinatura conjunta de três administradores, incluindo o presidente, para matérias como a contratação ou venda de jogadores.

Após a destituição de Bruno de Carvalho de presidente do Sporting, ocorrida na Assembleia Geral do clube de sábado, a comissão de gestão do clube - que tem participação maioritária na SAD - confirmou que seu representante na SAD ia ser o antigo presidente ‘leonino’ José Sousa Cintra.