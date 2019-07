"A missão é ajudar as pessoas a terem uma nutrição melhor", resumiu Ricardo Vice Santos, que foi o responsável pela expansão internacional do Spotify entre 2011 e 2014 e depois fundou a Roger Talk nos Estados Unidos.

O modelo de negócio da kencko baseia-se em subscrições online, sendo o ideal a entrega de caixas de 20 saquetas a cada 4 semanas por 60 dólares. O consumidor pode optar por outra periodicidade e a primeira caixa inclui uma garrafa reutilizável para beber os batidos.

Ricardo Vice Santos disse que a empresa alcançou "milhares de subscritores" antes mesmo de fazer esforços de marketing, tendo estado mais focada no desenvolvimento do produto e na construção da experiência.

Com vegetais e frutas vindos de várias partes do mundo, o embalamento é feito na Alemanha e as caixas de cartão são produzidas em Portugal, de onde seguem para os Estados Unidos.

O responsável frisou que Califórnia e Nova Iorque são mercados bastante interessantes, mas não os únicos onde a proposta da empresa pode ter sucesso. "Há outros sítios mais contra-intuitivos onde temos notado bastante aderência, com baixo custo de aquisição porque há menos ofertas deste tipo", explicou, nomeando Texas e Flórida como dois estados onde a kencko está a vender bem.

Illinois e Nebraska são outros exemplos: "não há tanta gente com capital disponível mas como há menos oferta nestes mercados e a kencko entrega em todo o lado, temos bastante interesse porque há pouca gente a ir atrás destas audiências".

A ideia para as saquetas da kencko surgiu quando o cofundador Tomás Froes foi diagnosticado com gastrite aguda e descobriu que uma dieta baseada em frutas e vegetais permitia substituir os medicamentos. A necessidade de uma solução conveniente para consumir a dose diária de frutas e vegetais levou-o à ideia da nutrição saudável em pó.