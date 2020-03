Ler um livro: primeiro, o que é um livro? perguntam alguns de vós. Pois bem, um livro é uma espécie tablet, mas com muitos ecrãs fininhos agarrados uns aos outros, cada um com uma imagem estática e que quando lidos por ordem formam uma história. Devem ter vários aí por casa a enfeitar as estantes e é uma excelente oportunidade para finalmente lermos aqueles livros todos que dizíamos não ter tempo para ler. É desta que conseguimos acabar um livro do Saramago, mas evitem o Ensaio sobre a Cegueira nesta altura.

Entretenimento: a plataforma de vídeos marotos PornHub disponibilizou o seu conteúdo premium de forma gratuita para todo o mundo. Por isso, quando quiserem masturbação, já têm alternativa aos poemas recitados pelo Rodrigo Guedes de Carvalho no Jornal da Noite. Nota Importante: confirmem sempre que desligaram a videochamada com os vossos amigos ou familiares antes de tocarem um solo e usem toalha no fim em vez de papel higiénico porque já se sabe que está difícil de arranjar.

Comida: Há quem faça bolos agora na quarentena, porque estamos fechados, mas não estamos em Auschwitz e não é preciso emagrecer. Já que provavelmente não teremos verão nem praias para desfilar o nosso corpo trabalhado, toca a fazer bolos para passar o tempo, mas sem açúcar que a COVID-19 ataca mais quem tem diabetes.

Organizar fotografias: organizar finalmente as pastas com fotografias tiradas com o telemóvel durante as férias. Além da organização e da optimização de espaço, porque vamos poder apagar 300 fotografias repetidas em que apenas difere ligeiramente o angulo da cabeça, podemos recuperar fotografias da praia para ir colocando nas redes sociais. Isto é especialmente útil para as influencers que já estão a terminar o stock de fotografias do verão de 2019 e vão ter de começar a publicar as de 2018.

Limpeza: limpar a lista de amigos do Facebook e os grupos de Whatsapp que já deviam ter sido extintos há muito. Sempre que virem alguém a dizer “Coloquei os dados no Excel e estas são as minhas previsões de infectados nos próximos dias” apaguem da vossa lista de contactos. Fazer o mesmo para quem partilha documentos PDF como se fossem documentos com medidas oficiais do Governo. Não, a vossa amiga Kátia não tem um canal de comunicação directo com o Primeiro-Ministro. Aproveitar para desamigar também quem partilhar artigos de curas milagrosas e de medicinas alternativas que tratam a COVID-19. Antes de desamigar, chamem-lhes burros. Por falar nisso, façam um grupo com todos os vossos amigos e conhecidos que não acreditam em vacinas e dêem o nome ao grupo de “Os Burros”. Não digam nada no grupo e deixem-nos perceber sozinhos o que têm em comum.

E é isto. São só ideias simples para estarmos entretidos e mantermos a nossa sanidade mental nestas semanas e meses que se adivinham de isolamento e distanciamento. Um abraço sem encostar, não por causa da COVID, mas porque não quero cá confianças com vocês.

Para ouvir: Estas duas conversas com médicos epidemiologistas sobre a pandemia.

Para ver: O filme "Plataforma"