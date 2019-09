Os passaportes estão retidos até que os envolvidos paguem uma multa por danos ambientais.

A juíza do STF Rosa Weber, e instrutora de caso, negou a existência de abuso de autoridade na apreensão dos passaportes, que foi determinada por um tribunal do estado do Rio Grande do Sul, na fronteira com Argentina e Uruguai, que ordenou a retenção dos documentos para evitar uma fuga para o estrangeiro.

A Justiça Regional decidiu em 2015 a aplicação de uma multa por danos ambientais devido à construção ilegal, por parte de Ronaldinho Gaúcho e do seu irmão, de uma plataforma portuária, com doca para barcos pequenos e estrutura de pesca, numa área de preservação ambiental no lago Guaíba, localizado em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Até ao ano passado, a multa era de 8,5 milhões de reais (cerca de 1,8 milhões de euros).