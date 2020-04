Em comunicado enviado à agência Lusa, o grupo refere que "2018 produziu uma situação incomum, com a Taylor's a declarar um vintage clássico, algo que nem a Fonseca nem a Croft o vão fazer", apesar de serem da mesma família empresarial.

O ano ofereceu "condições gerais excelentes" e no Douro Superior essas condições foram "excecionais", segundo disse o diretor-geral do grupo, Adrian Bridge. Nunca antes essa casa havia declarado três anos consecutivos vintage clássico.

"Como a Taylor's é a única das nossas casas com uma extensa propriedade nessa parte do Douro, conseguiu fazer um Vintage clássico. Todas as nossas propriedades são cultivadas de maneira a que todas as suas uvas possam ser transformadas em vinho do Porto Vintage", acrescentou.

Os vinhos do Porto Taylor's têm origem nas quintas de Vargellas, em São João da Pesqueira, e da Terra Feita e do Junco, situando-se estas no vale do Rio Pinhão, um afluente da margem direita do Rio Douro.

"O Douro Superior desfrutou da combinação de abundante água subterrânea e clima quente durante o Verão, o que muitas vezes produz magníficos vintages", reforçou o diretor técnico de enologia do The Fladgate Partnership, David Guimaraens.