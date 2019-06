O documento, de 47 páginas, apresenta recomendações nas áreas da recolha e tratamento de dados; intervenção nas 72 horas após a apresentação de queixa e formação de profissionais.

Estes três domínios que compõem o relatório resultam do trabalho realizado pela comissão coordenada pelo procurador da República jubilado e coordenador da equipa de análise retrospetiva de homicídio em violência doméstica, Rui do Carmo, que se reuniu ao longo dos últimos três meses.

O trabalho incluiu visitas a esquadras e a casas de abrigo, encontros com vítimas e agentes de segurança, reuniões com serviços públicos e associações com intervenção no combate à violência doméstica.

A comissão técnica concluiu ainda que, embora já existam em Portugal serviços e organismos públicos que recolhem e tratam dados sobre esta temática, “a informação ainda é escassa e pouco atual, para além de restrita a um público muito específico”.

Recomenda por isso que se criem condições para que haja “um repositório de dados que permita uma visão global e integrada em violência doméstica” para que seja possível cruzar informações e “conceber uma estratégia concertada para combater este tipo de criminalidade”.

A comissão propõe uma base de dados intitulada “Base de Dados da Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica”, a qual deverá ser gerida pela Secretaria-Geral da Administração Interna, e as suas principais conclusões divulgadas no sítio da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

O documento refere também que, apesar do investimento feito em formação de profissionais afetos à prevenção e combate à violência doméstica, esta mantém-se deficitária, carecendo de reforço.

A comissão foi criada em março deste ano após notícias continuadas de mortes, sobretudo de mulheres, em consequência de crimes de violência doméstica.