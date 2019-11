“Conta suspensa, o Twitter suspende contas que violam as regras do Twitter”, lê-se num ‘post’ da conta @almanarnews.

O movimento xiita Hezbollah, que está representado no governo e no parlamento, é classificado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos da América desde 1997.

"Não há espaço no Twitter para organizações terroristas ilegais e grupos extremistas violentos", disse um porta-voz da rede social sobre os motivos da suspensão, citado pela AFP.

As contas em francês, inglês e espanhol do canal de televisão foram suspensas, mas outras contas do Al-Manar continuam a funcionar sem problemas.