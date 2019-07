O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje períodos de céu muito nublado com possibilidade de precipitação fraca no litoral oeste.

“Durante a tarde de hoje estão também previstos aguaceiros nas regiões do interior Norte e Centro que podem ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoadas”, adiantou o meteorologista do IPMA.

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, de granizo e acompanhados por trovoada. De acordo com o IPMA, o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 12:00 e as 21:00 de hoje. O aviso amarelo é o segundo menos grave e é emitido quando as condições meteorológicas representam um “risco para determinadas atividades”.

De acordo com Ricardo Tavares, as temperaturas máximas começam a subir a partir de terça-feira entre 03 e 05 graus em praticamente todo o território.

“Na quarta-feira volta a subir novamente. Para quarta e quinta-feira preveem-se temperaturas acima dos 30 graus e próximo dos 40 no interior do Alentejo e região de Vale do Tejo. Para Santarém estão previstos 40/41 graus”, indicou.

Segundo o especialista do IPMA, a subida deverá ser entre 10 e 12/13 graus relativamente ao dia de hoje.

No entanto, Ricardo Tavares realça que apesar da previsão de subida da temperatura, “ainda existe alguma incerteza se estas vão ou não subir tanto”.

“A tendência será para a temperatura subir, mas até valores que ainda temos alguma incerteza”, disse.

Quanto às temperaturas mínimas, Ricardo Tavares adiantou que a subida deverá ser entre 02 e 03 graus na terça-feira e outros 02 e 03 graus na quarta-feira.

(Notícia atualizada às 08:06)