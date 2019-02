O frio, o vento e a chuva apareceram em força onde não costumavam aparecer. Os produtores de leite foram apanhados desprevenidos e viram 1600 cabeças de gado morrer perante condições adversas. Perante uma situação climatérica diferente tenta-se proteger os animais e espera-se a ajuda do Estado que, entretanto, já declarou estado de emergência.

Este inverno não tem sido fácil para os produtores de leite em Yakima Valley, em Washington. Numa zona pouco acostumada a temperaturas baixas, onde inclusive os estábulos dos animais não têm paredes, sucessivas tempestades, com ventos a ultrapassar os 120 quilómetros por hora, levaram a que a neve atingisse os 60 centímetros de altura e causaram a morte de 1600 vacas leiteiras.

A KIMA-TV diz que os produtores de leite estão agora a preparar-se para mais tempestades, isolando a zona onde os animais dormem, reforçando a alimentação do gado e descongelando as calhas com água quente.

Segundo um relato citado pela Business Insider, a produtora de leite Alyssa Haak, de Prosser, Washington, diz que se estão a empilhar fardos de palha para criar paredes que possam proteger as vacas dos ventos fortes.

O mesmo site afirma que as tempestades terão um impacto económico na zona, cada vaca vale cerca de 1770 euros e a atividade da ordenha que teve de ser interrompida em alguns casos.

"O que as pessoas estão a ver agora é a devastação causada pela tempestade, mas o que elas não percebem é que essas fazendas precisam de continuar a funcionar", disse Kimmi Devaney diretor de comunicação da Dairy Farmers de Washington, à NBC News. .

O governador Jay Inslee declarou estado de emergência por causa das tempestades, uma situação que dá esperança aos produtores que daí esperam receber assistência.