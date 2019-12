Nos Açores há aviso amarelo nas ilhas das Flores e Corvo (grupo ocidental) devido ao vento e à chuva e que se prolonga até às 06:00 locais (07:00 em Lisboa) de quarta-feira.

Apesar desta indicação de mau tempo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem prevista para hoje a deslocação ao Corvo, para a passagem de ano.

O mesmo aviso amarelo estará igualmente em vigor nas ilhas da Graciosa, Terceira, São Jorge, Pico e Faial (grupo central) e também devido à chuva, por vezes forte, e vento até às 12:00 e 15:00 locais de quarta-feira, respetivamente.

O mau tempo nos açores deve-se à passagem de uma superfície frontal fria, que irá condicionar o estado do tempo.

Também a costa Sul da Madeira está sob aviso amarelo, mas por causa do tempo quente, que se manterá até às 18:00 de hoje.

No continente, o aviso do IPMA recai sob Bragança, onde está previsto nevoeiro em alguns locais, em particular junto a linhas de água, com possível formação de sincelos e temperaturas máximas inferiores a 5ºC.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave, depois do vermelho e do laranja, e é emitido quando as condições meteorológicas representam “risco para determinadas atividades”.